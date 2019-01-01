كأس آسيا 2019 | خربين: اليوم فقط شعرنا أننا ببطولة وهناك خفايا غير معلومة

سوريا ودعت البطولة رسميًا، ونجمها يلمح لوجود تقصير من المسؤولين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع عمر خربين؛ لاعب منتخب سوريا، خروج منتخب بلاده من كأس آسيا الإمارات 2019 إلى وجود تقصير من بعض المسؤولين، مؤكدًا أن نسور قاسيون كانوا يستحقوا التأهل إلى دور الـ16.

سوريا ودعت اليوم الثلاثاء، رسميًا البطولة القارية بعدما تذيلت مجموعتها برصيد نقطة واحدة فقط، وتلقت الهزيمة الليلة أمام إستراليا بثلاثية مقابل هدفين.

وقال خربين، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، دائمًا ما يكون هناك تأخر من المسؤولين، ودائمًا هناك تقصير من البعض، اليوم فقط شعرنا أننا ببطولة، رغم أن فريقنا كبير، وكنا على الأقل نستحق التأهل لدور الـ16.

"نشعر بخيبة أمل كبيرة، قدمنا أداء جيدًا، وكان لا بد أن نربح، لكن الأداء دون نتائج لا يفيد".

نهاية مؤلمة للمنتخب السوري 🇸🇾🤦‍♂️

النسور فشلوا في الفوز بالثلاث نقاط وخطف بطاقة التأهل من أستراليا 🙌#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/YC9ykaAKac — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يناير ٢٠١٩

عن رأيه بأداء حكم اللقاء وإثارته للجدل بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لسوريا بعد لمس مدافع إستراليا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، علق: "بالتأكيد القرارات التحكيمية تقلب نتائج بعض المباريات، ولا أريد أن أقول أن الحكم قتلنا، قدر الله وما شاء فعل".

بسؤاله عن تغير أداء نسور قاسيون بعد إقالة الألماني بيرند ستينج؛ المدير الفني، وتولي المدرب الوطني فجر إبراهيم المسؤولية: "لا أريد أن يقول أحد أنني أقيم المدربين، لكن أدائنا اختلف كثيرًا من الصفر إلى المائة، نحن دائمًا متأخرون، هم ظلموا المدرب وظلمونا معه، وهناك كثير من الخفايا لا يعلمها أحد".

واختتم: "إذا كنا نلعب ففقط من أجل الجماهير التي تساندنا وتقف خلفنا كل مباراة، هم فقط من يستحقون، وكنا نأمل أن نسعدهم، نتمنى أن يكونوا سعداء بأدائنا، ونعدهم بالأفضل فيما هو قادم".

يذكر أن الاتحاد السوري كان قد أقال المدرب الألماني للمنتخب عقب الهزيمة في الجولة الثانية أمام الأردن بثنائية نظيفة، وقبلها التعادل سلبيًا أمام فلسطين.