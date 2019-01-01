الانتقالات
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | حسن سهيل: مواجهة إستراليا تعني لنا الكثير وتعويض مبارك غير متاح

التعليقات()
الإمارات تواصل مشوارها في البطولة القارية بنجاح

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وصف حسن سهيل؛ المشرف على منتخب الإمارات، مواجهة إستراليا باللقاء الخاص، مؤكدًا أن الأبيض يسعى للثأر.

ويستعد الأبيض لملاقاة بطل النسخة الماضية من كأس آسيا، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن دور الـ8 بالبطولة القارية.

سهيل قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الاستعدادت مستمرة، نحن نتعامل مع كل مباراة بالقطعة، بالتأكيد المباراة ضد البطل صعبة، لكنها تعني بالنسبة إلينا الكثير، خاصة أننا تلقينا الهزيمة أمام إستراليا مرتين، ونعتزم رد الدين إليهم هذه المرة".

اختيارات المحررين

كأس آسيا | كم مرة فازت الإمارات بالبطولة؟

وحول إصابة خليفة مبارك، علق: "نشكره على التضحيات التي قام بها في المباريات السابقة، ونتمنى له الشفاء العاجل، هو سافر إلى ألمانيا أمس الأربعاء، وسيجري جراحة بعد يومين من الآن

"للأسف اللائحة لا تسمح لنا بالاستبداد، كان يحق لنا الاستبداد قبل انطلاق أول مباراة لنا بالبطولة بست ساعات، وحاليًا لم يعد مسموحًا".

وكان مبارك قد أصيب خلال مواجهة قيرغيزستان، حيث تعرض لكسر في ساقه، ليغيب عن منتخب بلاده في باقي مبارياته بالبطولة.

تقنية الفيديو تدخل تاريخ كأس آسيا للمرة الأولى

وبشأن سيف راشد؛ لاعب الفريق، أوضح: "راشد كان جاهزًا من المباراة الماضية، وسيكون في قائمة المباراة المقبلة".

يذكر أن الإمارات تأهلت لدور الـ8 بعد إقصاء قرغيزستان، بالفوز أمامها بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تأهلت إستراليا بعد التغلب أمام أوزباكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

الموضوع التالي:
يونس محمود يشيد بمهند علي ويؤكد: العراق مليئة بمواهب تحتاج رعاية
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، التذاكر وأبرز الغائبين عن ربع النهائي
الموضوع التالي:
موعد مباراة برشلونة القادمة ضد جيرونا في الدوري الإسباني
الموضوع التالي:
موعد مباراة إيران ضد الصين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
بدون ميسي.. برشلونة يسقط أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
إغلاق