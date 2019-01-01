كأس آسيا 2019 | حارس اليمن: كنا الأفضل من فيتنام لكنهم لعبوا على أخطائنا

صفر نقاط كان نصيب اليمن السعيد من المشاركة في البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع سالم جمال الهارش؛ حارس مرمى المنتخب اليمني، هزيمة فريقه أمام منتخب فيتنام إلى الأخطاء التي وقع بها اللاعبون، مؤكدًا أنه رغم الخروج المخزي من كأس آسيا 2019 إلا أن منتخب بلاده استفاد الكثير.

وانتهت اليمن السعيد اليوم الأربعاء، مشوارها في البطولة القارية بالهزيمة أمام فيتنام بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

الحارس قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "دخلنا المباراة وأعيننا على الثلاث نقاط، لأننا كنا نريد أن نسعد جماهيرنا التي ساندتنا، لكن لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، والقادم أفضل".

وأضاف: "فيتنام ليس منتخبًا قويًا، لكن لاعبيه لعب على أخطائنا وكرة القدم أخطاء، وهم نجحوا في استغلالها".

الهارش اختتم حديثه: "مشاركتنا في البطولة لم تطل، لكننا استفدنا منها الكثير، وفي المشاركة المقبلة نتمنى أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا".

يذكر أن الفوز حافظ لفيتنام على آمالها في التأهل لدور الـ16 بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها برصيد ثلاث نقاط.

بينما ودعت اليمن الكأس بصفر من النقاط بثلاث هزائم أمام إيران (5-0) والعراق (2-0) وفيتنام (2-0).