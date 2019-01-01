كأس آسيا 2019 | حارس اليمن: كنا الأفضل من فيتنام لكنهم لعبوا على أخطائنا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أرجع سالم جمال الهارش؛ حارس مرمى المنتخب اليمني، هزيمة فريقه أمام منتخب فيتنام إلى الأخطاء التي وقع بها اللاعبون، مؤكدًا أنه رغم الخروج المخزي من كأس آسيا 2019 إلا أن منتخب بلاده استفاد الكثير.
وانتهت اليمن السعيد اليوم الأربعاء، مشوارها في البطولة القارية بالهزيمة أمام فيتنام بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات.
مشاركة للنسيان من المنتخب اليمني في #كأس_آسيا2019. 😞
فيتنام 🇻🇳تحصد ثلاث نقاط بثنائية في اليمن🇾🇪 ، وتنتظر باقي المجموعات.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/pa9FDlHDoo— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يناير ٢٠١٩
الحارس قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "دخلنا المباراة وأعيننا على الثلاث نقاط، لأننا كنا نريد أن نسعد جماهيرنا التي ساندتنا، لكن لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، والقادم أفضل".
وأضاف: "فيتنام ليس منتخبًا قويًا، لكن لاعبيه لعب على أخطائنا وكرة القدم أخطاء، وهم نجحوا في استغلالها".
الهارش اختتم حديثه: "مشاركتنا في البطولة لم تطل، لكننا استفدنا منها الكثير، وفي المشاركة المقبلة نتمنى أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا".
يذكر أن الفوز حافظ لفيتنام على آمالها في التأهل لدور الـ16 بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها برصيد ثلاث نقاط.
بينما ودعت اليمن الكأس بصفر من النقاط بثلاث هزائم أمام إيران (5-0) والعراق (2-0) وفيتنام (2-0).
💢 جماهير @GoalAR قاموا باختيار كوي نجوك هاي كأفضل لاعبي مباراة منتخبنا العربي اليمني أمام فيتنام#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/evKHDEuLG4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يناير ٢٠١٩