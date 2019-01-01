كأس آسيا 2019 | حارس العراق: دائمًا ما نكون ندًا قويًا لكن الحظ عاندنا أمام قطر

أسود الرافدين ودعوا البطولة بالهزيمة أمام الأدعم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه جلال حسن؛ حارس مرمى المنتخب العراقي، بالاعتذار للجماهير، عقب الهزيمة أمام المنتخب القطري، مبررًا الهزيمة بغياب الحظ وضياع العديد من الفرص.

وتلقى أسود الرافدين الخسارة أمام الأدعم بهدف وحيد، في دور الـ16، بكأس آسيا الإمارات 2019، لتودع العراق البطولة.

دعوات على رئيس الريان وكلاهما يستحق التأهل - ردود أفعال فوز قطر أمام العراق

جلال قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "مبروك لقطر وحظ أوفر لمنتخب العراق، اليوم خضنا مباراة صعبة، الكل يعلم أن منتخب قطر من المنتخبات الجيدة، لكن نحن قدمنا ما علينا إلا أن الحظ لم يكن حليفنا".

وأضاف: "لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا، هذه كرة القدم، رغم أننا قدمنا مباراة كبيرة إلا أنه لابد من فائز وخاسر في النهاية".

ما قصرتم يا شباب .. لعبتم مباراة جيدة وشرّفتم كل الأهل في بغداد 👏

حظ أوفر في قادم المناسبات يا أسود الرافدين 🦁🇮🇶#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/FFByDxPsif — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يناير ٢٠١٩

قائد أسود الرافدين تابع: "المنتخب العراقي دائمًا ما يكون ند قوي في كل بطولة يشارك بها، لذلك نتأسف لجماهيرنا، هم يستحقون أكثر من هذا، واليوم لم نقدم ما عودناهم عليه".

واختتم: "العراق بها شهداء وعوائل وأزمات، كنا نحتاج للفرحة، أشعر بأسف تجاه الجماهير، هذا ما لدينا، سنعوضهم فيما هو قادم".

يذكر أن تأهل قطر لدور الـ8 جعلها في انتظار مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، الذي أقصى البحرين، بالفوز أمامها بثنائية نظيفة اليوم الثلاثاء.