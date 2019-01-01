كأس آسيا 2019 | تيفو جمهور الإمارات - رسالة للاعبين قبل مواجهة قطر
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
طالب جمهور المنتخب الإماراتي لاعبي الأبيض بضرورة التأهل لنهائي كأس آسيا 2019 بالتغلب على المنتخب القطري.
ويلتقي الأبيض حاليًا مع الأدعم على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة القارية، لحسم الطرف الآخر لنهائي الكأس.
اليابان تأهلت بالأمس إلى النهائي بالتغلب على منتخب إيران بثلاثية نظيفة، لينتظر الفائز من لقاء الإمارات وقطر.
وحرص جمهور الأبيض على تحميس الجماهير قبل اللقاء ومطالبتهم بالصعود للنهائي من خلال التيفو الخاص بهم، حيث كتبوا: "النهائي".
تيفو مميز لجماهير #الإمارات خلال مباراة الأبيض في نصف نهائي #كأس_آسيا2019 يطالب اللاعبين بالتأهل إلى المباراة النهائية#منصور_يالأبيض#قدام_يا_الأبيض #قدام_يالأبيض pic.twitter.com/LAt6d5vVES— بوابة العين الرياضية (@alain_4u_sport) ٢٩ يناير ٢٠١٩
يذكر أن المنتخب الإماراتي لم يصل لنهائي البطولة القارية منذ 53، حيث كانت آخر مرة صعدوا بها بنسخة عام 1966.
📢 مصطفى آدم .. اللاعب القطري السابق يدعم منتخب @QFA مباراة اليوم أمام @uaent2019 في نصف نهائي #كأس_آسيا2019— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ يناير ٢٠١٩
وهذه هي رؤيته للمباراة 🗣️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/2I3XbCUs5I