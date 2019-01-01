النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | بيتزي يحتفل بطريقة غريبة بهدف السعودية الثاني في كوريا الشمالية

التعليقات()
الأخضر خرج من الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

ظهر الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، منفعلًا عقب هدف الأخضر الثاني في مرمى كوريا الشمالية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

هتان باهبري تقدم أولًا للسعودية في الدقيقة 28، ثم عزز محمد آل فتيل من تقدم الأخضر بهدف ثاني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ونشرت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية فيديو، لبيتزي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يحتفل بانفعال على أحد أعضاء جهازه المعاون.

اختيارات المحررين

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الخامسة، التي تضم قطر ولبنان بجانب كوريا الشمالية.

وتعد هذه هي المشاركة العاشرة للأخضر في البطولة القارية، التي توجت بلقبها من قبل ثلاث مرات.

الموضوع التالي:
كانسيلو يتعافى من الإصابة وينضم إلى تدريبات يوفنتوس
الموضوع التالي:
توخيل: أنا متوتر قليلًا بسبب رقم 6
الموضوع التالي:
متحدث باسم ألتراس إنتر: هتافات كوليبالي لم تكن عنصرية
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | ما بين ذكرنا بالماضي ولا تنغروا وإجماع وحيد - ردود أفعال فوز السعودية أمام كوريا الشمالية
الموضوع التالي:
السعودية تفتتح مشوارها الأسيوي باكتساح كوريا الشمالية برباعية
إغلاق