كأس آسيا 2019 | بيتزي يحتفل بطريقة غريبة بهدف السعودية الثاني في كوريا الشمالية

الأخضر خرج من الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ظهر الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، منفعلًا عقب هدف الأخضر الثاني في مرمى كوريا الشمالية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

هتان باهبري تقدم أولًا للسعودية في الدقيقة 28، ثم عزز محمد آل فتيل من تقدم الأخضر بهدف ثاني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ونشرت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية فيديو، لبيتزي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يحتفل بانفعال على أحد أعضاء جهازه المعاون.

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الخامسة، التي تضم قطر ولبنان بجانب كوريا الشمالية.

وتعد هذه هي المشاركة العاشرة للأخضر في البطولة القارية، التي توجت بلقبها من قبل ثلاث مرات.