كأس آسيا 2019 | بهاء عبد الرحمن: النشامى لا يهاب أحد ويحترم الجميع

الأردن تصدرت المجموعة الثانية وتأهلت لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بهاء عبد الرحمن؛ لاعب منتخب الأردن، أن فريقه لا يتمنى مواجهة فريق بعينه في دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019، مشددًا على احترامه لكافة الفريق.

وصعد النشامى إلى دور الـ16 متصدرًا جدول مجموعته برصيد سبع نقاط، ليتأهل عن المجموعة رفقة إستراليا صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط.

الجمهور أفضل ما باللقاء والفدائي لا يستحق التأهل - ردود أفعال تعادل الأردن وفلسطين

عبد الرحمن، قال خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "أشكر الجمهور الكبير الذي حضر اليوم سواء أردنيين أو فلسطينيين، حاولنا أن نخرج بالعلامة الكاملة، لكن نقطة جيدة كذلك أبقتنا في الصدارة".

وأضاف: "النشامى لا يهاب أحد، نحن نحترم كل فريق ومنتخب متواضع، سنقوم بكل ما في وسعنا والتوفيق من الله".

لاعب وسط النشامى اختتم: "الجماهير الأردنية الموجودة في الإمارات علينا أن نشكرهم، ظلوا يساندوننا حتى آخر دقيقة، أتمنى أن يساندوننا في دور الـ16 ثم الـ8 والأربعة حتى النهائي لنعود باللقب".

🗣️ "النشامى لا يهاب أي فريق، نحن منتخب متواضع نحترم كل الفرق."



اطلعوا على ما قاله بهاء عبدالرحمن بعد التعادل السلبي مع المنتخب الفلسطيني 👇#كأس_اسيا2019 @JordanFA 🇯🇴 pic.twitter.com/64xBuxaw4j — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٥ يناير ٢٠١٩

يذكر أن الأردن اختتم اليوم الثلاثاء، مشوارها في البطولة القارية بالتعادل السلبي دون أهداف أمام فلسطين، وكانت في الجولتين الماضيين قد انتصرت على إستراليا وسوريا.