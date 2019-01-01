كأس آسيا 2019 | المعز علي: فخورون بما نقدمه وتسجيلي للأهداف تكليل لمجهود زملائي

اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا خطف الأنظار بعد نجاحه في تسجيل سبعة أهداف في ثلاث مواجهات دور المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب المعز علي؛ لاعب منتخب قطر، عن سعادته بما يقدمه منتخب بلاده خلال كأس آسيا 2019، مؤكدًا أنه لا يخشى أي منافس بعدما أصبح العنابي ضمن أفضل أربعة منتخبات بالقارة.

وحسم الأدعم بالأمس تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية بالفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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المعز قال، خلال تصريحاته للحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخورون بما نحققه، نفذنا كل تعليمات المدرب حتى نجحنا في الوصول لنصف النهائي، ونتمنى مواصلة المشوار".

صاحب الـ22 عامًا نجح في تسجيل سبعة أهداف خلال خمس مباريات خاضها مع الأدعم بالبطولة، جاءت جميعها في دور المجموعات.

حول ذلك، علق اللاعب: "تسجيلي للأهداف هو تكليل لجهود جميع زملائي بالفريق، الجميع لم يقصر ولم نستقبل أي أهداف، لذلك عليّ أن أسجل حتى أريح باقي زملائي في خط الدفاع، والحمد لله نجحت في مهمتي وهم نجحوا في مهمتهم".

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عن مواجهة الإمارات، صاحبة الأرض والجمهور، في نصف النهائي، اختتم الموهبة القطرية: "لا نخاف من أي فريق، أصبحنا من أفضل أربعة فرق بآسيا، علينا فقط التركيز وتنفيذ التعليمات للوصول لأعلى نقطة".

ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والإمارات في نصف النهائي في 29 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد.

الأبيض كان قد تأهل هو الآخر لنصف النهائي بتغلبه على إستراليا، بهدف وحيد، سجله علي مبخوت.