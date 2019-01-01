كأس آسيا 2019 | المعز علي: طريقة لبنان فتحت شهيتنا للتسجيل

العنابي بثلاث نقاط أولى يقتسم الصدارة مع السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المعز علي؛ لاعب منتخب قطر، أنه كان بإمكان العنابي أن يخرج بفوز كبير أمام لبنان، بسبب طريقة اللعب، مشددًا على ضرورة الحذر من كوريا الشمالية.

وسجل اللاعب هدف العنابي الثاني أمام نظيره البناني اليوم الأربعاء، في أولى جولات دور المجموعات بكأس آسيا الإمارات 2019، والتي انتهت بفوز قطر بثنائية نظيفة.

المعز قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أود أن أبارك للاعبين والشعب القطري بأكمله، وهذه مجرد بداية، والقادم أفضل".

كرة السلة أفضل للبنان وقطر منتخب القارات والسعودية المستفيد - ردود الأفعال بعد فوز العنابي

وأضاف: "خرجنا الشوط الأول بتعادل سلبي لأن منتخب لبنان يلعب بخمسة مدافعين والمساحات ضيقة، لكن في الشوط الثاني نجحنا من كرة ثابتة أن نتقدم، لذلك فتحت لبنان اللعب وأصبحت تلعب بطريقة 4-1-4-1، لذلك فتحت شهيتنا للتسجيل، فتمكننا من إضافة الهدف الثاني، وكان بإمكاننا إحراز أهداف أكثر".

لاعب العنابي اختتم: "مباراة لبنان كانت البداية، وعلينا الحذر من كوريا الشمالية، لأنها ستواجهنا وهي خاسرة لمباراتها الأولى أمام السعودية".

يذكر أن الفوز منح العنابي وصافة المجموعة الخامسة، خلف السعودية صاحبة الصدارة، بفارق الأهداف بعد فوزها على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، بينما تحل لبنان في المركز الثالث دون نقاط.

