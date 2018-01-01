كأس آسيا 2019 | القائمة النهائية للأردن - استبعاد خمسة لاعبين والإبقاء على حداد

النشماي يخوض المشاركة الرابعة له في البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف البلجيكي فيتال بوركلمانس؛ المدير الفني لمنتخب الأردن، عن القائمة النهائية للنشامي، الذي سيخوض منافسات كأس آسيا 2018.

البلجيكي قرر استبعاد خمسة لاعبين هم محمد الشطناوي، أحمد الصغير، رجائي عايد، ومحمود مرضي، وجيمي سياج.

بينما فضل مدرب النشامي الإبقاء على إحسان حداد مع الفريق طوال مشوار البطولة، تحسبًا لحدوث أي جديد قد يطرأ على المنتخب، على أن يستكمل برنامجه التأهيلي ويتم تجهيزه بشكل مثالي، خاصة وأنه اقترب من التماثل للشفاء من إصابته.

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بينما ضم بوركلمانز 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عامر شفيع - معتز ياسين - أحمد عبد الستار.

خط الدفاع: محمد الباشا - يزن العرب - أنس بني ياسين - براء مرعي - سالم العجالين - فراس شلباية - طارق خطاب.

خط الوسط: خليل بني عطية - أحمد سمير - بهاء عبد الرحمن - عبيدة السمارنة - يوسف الرواشدة - صالح راتب - أحمد عرسان - سعيد مرجان - يزن ثلجي - ياسين البخيت - موسى التعمري.

خط الهجوم: عدي القرا - بهاء فيصل.

كانت القرعة قد أسفرت عن وقوع النشامي في المجموعة الثانية، على أن يستهل مشواره بملاقاة إستراليا في السادس من يناير ثم سوريا في يوم 10 ثم فلسطين في 15 من الشهر ذاته.