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كأس آسيا 2019 | القائمة النهائية لعمان - استبعاد الحبسي وضم 23 لاعبًا

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الأحمر يستعد للمشاركة الرابعة له في البطولة الآسيوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الهولندي بيم فيربيك؛ المدير الفني لمنتخب عمان؛ القائمة النهائية للأحمر، الذي سيشارك بعد أيام قليلة في كأس آسيا 2019.

ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات البطولة الآسيوية في الفترة من الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

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الأحمر يخوض منذ أيام معسكره الأخير بمدينة أبوظبي الإماراتية، إلا أنه يفتقد خلال الكأس حارس مرماه علي الحبسي بعدما غادر المعسكر للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، وانضم عمار الرشيدي بدلًا منه.

وضمن الهولندي 23 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: فايز الرشيدي - عمار الرشيدي - أحمد فرج.

خط الدفاع: "محمد المسلمي - علي البوسعيدي - سعد سهيل - خالد البريكي - محمود المشيفري - محمد الشيبة - محمد فرج الرواحي.

خط الوسط: صلاح اليحيائي - حارب السعدي - معتز بن صالح - ياسين الشيادي - محسن جوهر - علي الجابري - أحمد كانو - جمال اليحمدي - رائد إبراهيم.

خط الهجوم: خالد الهاجري - محسن الغساني - محمد الغساني - محمد الحوسني.

كانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب العماني في المجموعة السادسة، على أن يستهل مشواره بملاقاة أوزباكستان في التاسع من يناير ثم اليابان يوم 13 ثم تركمانستان في 17 من الشهر ذاته.

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