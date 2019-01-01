كأس آسيا 2019 | الغساني يوجه رسالة للجمهور العماني قبل لقاء إيران المصيري

العنابي وصل للمرة الأولى لدور الـ16، وفي انتظاره مواجهة صعبة أمام إيران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد الغساني؛ مهاجم منتخب عمان، على ثقته في قدرة فريقه على تخطي منتخب إيران رغم صعوبة المواجهة، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم.

ومن المنتظر أن يلتقي العنابي مع إيران غدًا الأحد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا 2019.

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الغساني قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب العماني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة للجماهير: "جمهورنا الغالي مشكورين على وقفتكم معنا خلال الفترة الماضية، وتشجيعكم لنا في المباريات الماضية، ونتمنى حضوركم يوم الأحد لمؤازرتنا ضد المنتخب الإيراني".

وأضاف: "مواجهة إيران صعبة، لكننا قادرين على تخطيها بوقفتكم معنا".

حوار جميل يا ربّااااااااااااااه 😅



🗣 المعلق الرياضي الكبير @farisf9 يتحدث لـ @MagedGazr مراسل @GoalAr عن #كأس_آسيا2019

رأيه في البطولة والتنظيم

تقييمه لـ فكرة زيادة عدد المنتخبات لـ 24 منتخبًا

وتمنياته للأبيض الإماراتي#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يناير ٢٠١٩

العنابي صعد لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه بهذه النسخة، حيث تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة، برصيد ثلاث نقاط.

وتلقت عمان الهزيمة في دور المجموعات أمام أوزباكستان واليابان، وحققت الفوز في اللقاء الأخير أمام تركمانستان.