كأس آسيا 2019 | الصين تقلب الطاولة على قيرغيزستان وتهزمها بثنائية
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
نجح المنتخب الصيني في العودة بلقاء قيرغيزستان بعدما كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول، للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.
كاد الشوط الأول أن يخرج بالتعادل السلبي دون أهداف، إلا أن أخالدين أسريلوف نجح في تسجيل أولى أهداف قيرغيزستان على مدار تاريخها في البطولة الآسيوية في الدقيقة 42.
نهاية الشوط الأول⏱️
في مشاركة أولي تاريخية قيرغزستان 🇰🇬 تتقدم بهدف على الصين 🇨🇳#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/FiedsoICjy— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يناير ٢٠١٩
وبعد مرور خمسة دقائق من شوط المباراة الثاني، تمكنت الصين من تعديل النتيجة من خطأ فادح لحارس مرمى قيرغيزستان، بعدما أرسل لاعب التنين عرضية من ركنية، بدلًا من أن يخرجها الحارس أسقطها بالخطأ في شباكه.
منتخب التنين قلب الطاولة في الدقيقة 78 حيث أحرز البديل يوداباو هدف الفوز بعدما قام بمراوغة حارس قيرغيزستان، ثم وضعها في الشباك.
الفوز منح الصين صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، في انتظار المواجهة الثانية بالمجموعة بين الفلبين وكوريا الجنوبية.
نظارة 🕶️ وقبعات 🧢 من أجل حرارة الشمس، وأعلام دولتك تُرفرف في المدرجات..
ليس هناك أسعد من هذه اللحظات أن تعيش فيها برفقة منتخب بلادك
(@afcasiancup :📷)#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/SnTRXRrvpP — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يناير ٢٠١٩