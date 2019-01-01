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كأس آسيا 2019 | الدوسري والمولد يقودان هجوم السعودية أمام كوريا الشمالية

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Getty Images

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة كوريا الشمالية.

وتعد هذه المباراة هي أولى مباريات الأخضر في المشاركة العاشرة له بكأس آسيا 2019، المقامة حاليًا بالإمارات.

وجاء التشكيل كالتالي:

اختيارات المحررين

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: محمد آل فتيل - علي البليهي - ياسر الشهراني - محمد البريك.

في الوسط: عبد الله عطيف - حسين المقهوي - عبد العزيز البيشي - هتان باهبري.

في الهجوم: سالم الدوسري - فهد المولد.

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