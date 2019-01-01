النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | الاتحاد الآسيوي يوقف حكم مواجهة عمان واليابان

التعليقات()
العنابي خسر أمام الساموراي وسط جدل تحكيمي كبير

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي، إيقاف الماليزي محمد أميرول، الحكم الذي أدار مواجهة منتخب عمان أمام نظيره الياباني، عن المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019.

الماليزي كانت قد أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا في اللقاء بعدما احتسب ضربة جزاء لصالح الساموراي، سجل منها سيديكوف الهدف الأول، وتغاضى عن ضربة أخرى للعنابي بعد لمس مدافع اليابان للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا

اختيارات المحررين

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية فإن الاتحاد الآسيوي اتخذ قرار إبعاد الحكم الماليزي عن إدارة مباريات البطولة، بناءً على شكوى قدمها الاتحاد العماني، متهمًا إياه بالتسبب في هزيمة العنابي باللقاء.

وانتهى اللقاء بفوز الساموراي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات، ليتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ16 رفقة أوزباكستان عن المجموعة السادسة، بينما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث بالمجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

حارس عمان لـ"جول": نحتاج للدعم الجماهيري للتأهل بكأس آسيا

العنابي كان قد تلقى الهزيمة أيضًا في لقائه الأول بالبطولة أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تختتم عمان دور المجموعات بملاقاة تركمانستان في 17 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد.

الموضوع التالي:
الزمالك يخوض مرانه في المغرب ويعود فجر الثلاثاء
الموضوع التالي:
خالد عيسى: سنسعى لخطف صدارة المجموعة
الموضوع التالي:
أسطورة أستون فيلا: صلاح يسقط بسهولة في منطقة الجزاء
الموضوع التالي:
مدرب سوريا: عمر السومة تنازل عن القيادة ونلعب للفوز على أستراليا
الموضوع التالي:
ثلاثي في الدفاع لبرشلونة - فالفيردي يجرب وراكيتيش فأر الاختبار
إغلاق