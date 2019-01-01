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كأس آسيا 2019 | الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقًا في أحداث مواجهة الإمارات وقطر

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الأدعم أقصى أصحاب الأرض فكان الشغب سلاح بعض الجماهير

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

شهدت مواجهة منتخبي الإمارات وقطر بالأمس، بعد أعمال الشغب من قبل جماهير الأبيض اتجاه لاعبي الأدعم.

المباراة أقيمت على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة.

وكانت الجماهير تقوم بإلقاء الأحذية وزجاجات المياه والأكواب اتجاه لاعبي العنابي داخل الملعب في كل مرة يحرزوا بها هدفًا.

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ووفقًا لقناة "الكأس" القطرية فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح تحقيقًا في هذه الأحداث، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها بهذا الشأن في أول اجتماع لها بعد انتهاء البطولة.

ومن المقرر أن يسدل الستار على البطولة القارية بعد غدٍ الجمعة، عندما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الياباني في النهائي.

وتأهل الساموراي إلى النهائي بعد التغلب على منتخب إيران بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي.

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