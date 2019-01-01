كأس آسيا 2019 | شرطة أبو ظبي تخاطب الجماهير قبل مواجهة الإمارات وقطر

الأبيض والأدعم على بعد خطوة واحدة من النهائي القاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالبت شرطة مدينة أبو ظبي الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال مواجهة الإمارات أمام قطر، حتى تخرج المباراة بصورة مشرفة.

الأبيض يختتم تدريباته اليوم الإثنين، لمواجهة الأدعم غدًا، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019.

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ودعت الشرطة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجماهير بالتشجيع بأسلوب حضاري، حيث كتبت: "ندعو الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل وخارج الملعب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التغريد السلبي، متمنين للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة".

#شرطة_أبوظبي تدعو الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل وخارج الملعب ، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي،والابتعاد عن التغريد السلبي ، متمنين للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة.#قدام_يالأبيض#كأس_آسيا2019#شجع_بروح_رياضية#رسائل_توعوية pic.twitter.com/AFKwm677DG — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) ٢٧ يناير ٢٠١٩

المنتخب الإماراتي كان قد حسم تأهله لهذا الدور بعد إقصاء بطل النسخة الماضية، منتخب أستراليا، بالفوز أمام بهدف وحيد.

بينما جاء صعود المنتخب القطري بالفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف، في ربع النهائي.