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كأس آسيا | زوار جول يختارون العماني الأفضل في دور المجموعات

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ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول متوسط الميدان "أحمد مبارك كانو" كأفضل لاعب عماني في دور المجموعات، إذ تفوق على المهاجم "محمد الغساني" والمدافع الصلب "محمد المسلمي"

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حصل على 40 في المائة من الأصوات متقدمًا على مهاجم صحم بـ5 درجات، فيما حل مدافع ظفار ثالثًا بـ 25 في المائة.

متوسط ميدان مسيمير القطري تناغم بشكل رائع مع رفاقه ولعب دورًا بارزًا في صناعة الفرص، إذ كان يقدم تمريرات دقيقة وذكية يباغت بها الدفاعات,

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كانو

أوج عطائه ظهر أمام تركمانستان التي سجل في مرماها هدفًا وصنع واحدًا آخر، لكنه كان على العموم جيدًا أيضًا أمام اليابان وأوزباكستان، رغم خسارة منتخبه أمامهما ويعود له الفضل الكبير في مرور رفاقه لثمن النهائي.

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