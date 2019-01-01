كأس آسيا | زوار جول يختارون العراقي الأفضل في دور المجموعات

ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول مهاجم الشرطة "مهند علي كاظم" كأفضل لاعب عراقي في دور المجموعات من كأس آسيا، إذ اكتسح التصويت تاركًا خلفه كلاً من المدافع المميز "علي عدنان كاظم" ومتوسط الميدان "صفاء هادي"

ذو ال18 ربيعًا حصل على66 في المائة من الأصوات متفوقًا بشكل كبير على لاعب أتلانتا الإيطالي الذي حاز على 18 في المائة من الأصوات، فيما جاء نجم الزوراء ثالثًا بـ 16 في المائة.

مهند وقع على الهدف الأول في مواجهة فيتنام مساعدًا رفاقه بذلك على تحقيق انتصار صعب "3/2" كما كان مفتتح النتيجة أيضًا في الانتصار العريض "3/0" أمام اليمن، ذلك بالإضافة لتتناغمه مع رفاقه في بناء الهجمات وإمتاعه الجماهير بفواصله المهارية وتسديداته المميزة على المرمى، ليستحق بالتالي بالفعل أن يكون أسد الرافدين في مرحلة المجموعات.