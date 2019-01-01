كأس آسيا | زوار جول يختارون السعودي الأفضل في دور المجموعات

ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول مهاجم الاتحاد"فهد المولد" كأفضل لاعب سعودي في دور المجموعات، إذ اكتسح التصويت متفوقًا على الظهير الأيسر "حمدان الشمراني" والجناح الموهوب "عبد العزيز البيشي""

الأسمراني ذو ال24 عامًا حاز حصة الأسد بـ73 في المائة من الأصوات تاركًا خلفه ظهير الفيصلي وجناحه بـ20 و7 في المائة على التوالي

اللاعب السابق لليفانتي الإسباني كان قد تألق في مواجهة لبنان مفتتحًا النتيجة وممهدًا بذلك الطريق لزملائه للانتصار "2.0" كما عاد في لقاء كوريا الشمالي ليشارك في الكرنفال التهديفي بزيارة الشباك في الهدف الرابع والأخير "4.0". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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فهد كان على العموم مميزًا وهدد مرمى الخصم في مناسبات عديدة، ذلك بالإضافة لتناغمه الكبير مع رفاقه في صناعة الفرص، مستحقًا بالتالي أن يكون الأفضل في منتخبه خلال مرحلة المجموعات