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كأس آسيا 2019 | روابط الأندية السعودية تتجه إلى الإمارات

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المنتخب السعودي يستعد للمشاركة العاشرة في البطولة الآسيوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

غادرت صباح اليوم الإثنين، روابط الأندية السعودية أراضي المملكة، متجهة إلى الإمارات، من أجل مساندة الأخضر خلال مشواره في كأس آسيا الإمارات 2019.

ويختتم الأخضر اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لاستهلال مشواره في البطولة القارية غدًا الثلاثاء، بملاقاة كوريا الشمالية، على استاد مكتوم بن راشد.

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الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر صورًا للروابط خلال تواجدها في المطار قبل استقلالها الطائرة في طريقها إلى الإمارات، حيث تقام البطولة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي فواز، قد أعلن أنه سيتم تخصيص حافلة للجماهير صباح غدٍ الثلاثاء، من الإحساء للتوجه بهم إلى الإمارات، من أجل دعم الأخضر، على أن تعود الجماهير عقب نهاية لقاء كوريا الشمالية إلى المملكة.

يذكر أن السعودية تقع ضمن المجموعة الخامسة بكأس آسيا، ومن المقرر أن تخوض ثاني مواجهاتها أمام لبنان في 12 من الشهر الجاري ثم قطر في 17 من الشهر نفسه.

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