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كأس آسيا 2019 | خالد سلمان للاعبي قطر: الأمل فيكم كبير

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العنابي فاز في لقائه الأول أمام لبنان وينتظره مواجهة أخرى اليوم أمام كوريا الشمالية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه خالد سلمان؛ نجم منتخب قطر الأسبق، رسالة للاعبي العنابي، ممتدحًا إياهم، ومعربًا عن ثقته في قدرتهم على الوصول بعيدًا بكأس آسيا الإمارات 2019.

ويستعد العنابي لمواجهة كوريا الشمالية، اليوم الأحد، على ملعب خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة القارية.

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سلمان قال: "الأمل فيكم كبير، والدليل على هذا أننا نمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، فأنتم قادرون على تحقيق الأمل والمستقبل بالنسبة لقطر في البطولة".

وأضاف: "أهم شيء أن يكون في بالكم وأنتم تلعبون المباريات هو أنكم تحملون اسم قطر، فأنا أتوقع منكم الكثير، الله ينصركم ويوفقكم بالبطولة".

قطر كانت قد حققت الفوز في مباراتها الأولى بالبطولة أمام لبنان، وتبحث اليوم عن خطف بطاقة التأهل الثانية بعدما ضمنت السعودية من المجموعة نفسها التأهل بعد الفوز بالأمس أمام لبنان بثنائية نظيفة.

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