النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | فيديو - الدوسري يوجه رسالة للجمهور السعودي عقب الفوز أمام كوريا الشمالية

آخر تحديث
التعليقات()
الدوسري سجل هدف الأخضر الثالث في اللقاء ضمن أربعة أهداف هزت بهم السعودية الشباك

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

هنأ سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، الجمهور بالفوز أمام كوريا الشمالية، مطالبًا إياهم بمواصلة الدعم.

واستهل الأخضر اليوم الثلاثاء، مشواره في كأس آسيا 2019، بالفوز برباعية أمام كوريا الشمالية، ليقتنص أولى ثلاث نقاط له في المشاركة العاشرة.

كأس آسيا 2019 | بيتزي: كوريا ليس خصمًا سهلًا وآمل أن نعود للسعودية أبطالًا

اختيارات المحررين

الدوسري قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للجمهور السعودي على الثلاث نقاط، وإن شاء الله في المباراة المقبلة نخرج فائزين كذلك، بوقوفكم معنا ودعواتكم.

"هذا أقل شيء نقدمه للجماهير، أي لاعب ينزل الملعب يكون على قدر المسؤولية لا شك في ذلك".

يذكر أن الفوز منح السعودية صدارة المجموعة الخامسة موقتًا، في انتظار اللقاء الثاني بالمجموعة بين قطر ولبنان.

الموضوع التالي:
ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 | السعودية تسحق كوريا الشمالية بالأربعة
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
في الوقت القاتل - ريمونتادا المصري توقف قطار بيراميدز وتخطف التعادل
الموضوع التالي:
باكويتا: ميلان هو المكان الأمثل بالنسبة لي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بيتزي: كوريا ليس خصمًا سهلًا وآمل أن نعود للسعودية أبطالًا
إغلاق