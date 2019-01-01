كأس آسيا 2019 | أربعة أرقام حققها منتخب السعودية في ظهوره الأول

الأخضر السعودي يزور الشباك أربع مرات أمام كوريا الشمالية، ليحقق أربعة أرقام قياسية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة منتخب السعودية أمام نظيره الكوري الشمالي تحقيق الأخضر أربعة أرقام قياسية، في ظهوره الأول بكأس آسيا الإمارات 2019.

الأخضر دك شباك خصمه برباعية نظيفة، سجلها هتان باهبري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد، ليمنحوا الثلاث نقاط الأولى للسعودية في المشاركة العاشرة لها بالبطولة القارية.

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ونستعرض في السطور التالية الأرقام التي حققها المنتخب السعودي وفقًا لـ"أوبتا":

النجاح الأول للسعودية في اللقاء، جاء من أن لاعبيها نجحوا في تسجيل الهدف الأول، الذي سجله هتان في الدقيقة 28، كان من أول تسديدة لهم على المرمى.

وكذلك هدف هتان يعد هدفًا تاريخيًا، لأنه الأول له بقميص الأخضر، والهدف رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي.

نجحت كتيبة بيتزي في تسجيل هدفين خلال شوط المباراة الأول، وهو حدث يحدث للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما سجلت السعودية هدفين أمام البحرين.

الرقم الأخير قياسي على مستوى البطولة بأكملها، حيث أن الدوسري أحرز الهدف الثالث بعد 19 تمريرة متواصلة بين أقدام لاعبي الأخضر، وهي أطول سلسلة تمريرات لهدف في كأس آسيا منذ يناير 2011، والذي سجل وقتها الياباني شينجي أوكازاكي هدفه في مرمى السعودية بعد 19 تمريرة أيضًا.

يذكر أن الفوز منح السعودية صدارة المجموعة الخامسة موقتًا، في انتظار اللقاء الثاني بالمجموعة بين قطر ولبنان.