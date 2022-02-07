قيمتها 150 ألف.. ماذا أهدت جورجينا رونالدو في عيد ميلاده؟

أتم كريستيانو رونالدو عامه الـ37 منذ أيام، وفي وسط حفل عائلي محاطًا بأصدقائه المقربين وعائلته، احتفل النجم البرتغالي بعامه الجديد.

وتلقى رونالدو هدية مميزة من شريكته جورجينا رودرجير والتي قدرت قيمتها بما يقارب 150 ألف جنيه استرليني.

ماذا أهدت جورجينا لرونالدو؟

سيارة فارهة من نوع "كادليك إسكاليد" صاحبة التصميم العائلي أهدتها جورجينا إلى كريستيانو لتنضم إلى أسطول السيارات التي يملكه البرتغالي.

وكتبت جورجينا عبر "انستجرام": "37 سنة سعيدة لحب حياتي، نحبك بلا حدود، أفضل أب وأفضل شريك حياة أعطانا الله إياه، مقاتل وتستحق كل الخيرات التي تحدث لك، فأنت الكمال والإلهام".

كيف هي سيارات رونالدو؟



يمتلك رونالدو أسطولًا ضخمًا من السيارات القوية، التي تحمل علامات تجارية تعود لأكبر مصنعي السيارات حول العالم، إلى جانب قدرات تلك الطرازات القوية في التسارع والانطلاق، بالاضافة لمظهر رياضي يحمل الكثير من المفاهيم المميزة.

ونشرت "ذا صن" تقرير كشفت فيه عن أسطول رونالدو، حيث يتواجد سيارات من نوع بوجاتي سينتوديتشي النادرة، يوجد منها عشر نسخ فقط حول العالم، وقيمتها وحدها عشرة مليون يورو، بالإضافة لبوجاتي شيرون وفيرون لامبورجيني أفنتادور ورولز رويس كوولينان، وكامارو وفيراري F12 وماكلارين سينا.

ويصل ثمن مجموع سيارات رونالدو الخارقة المصطفة بشكل مثالي في طابور بمرآب منزلة، إلى 17 مليون جنيه استرليني.