قيادة النادي وتسديد ركلات الجزاء.. مبابي يبلغ باريس شروط التجديد!

أبلغ كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان بطلبات "غير مادية" ولكن ضمانها هامًا لقبوله تجديد عقده بملعب حديقة الأمراء.

وعاد الأمل لإدارة بي آس جي في تمديد إقامة مبابي بناديهم، بعد الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ما هي طلبات مبابي للبقاء مع باريس سان جيرمان؟

شبكة "football365" أوردت ثلاثة مطالب لمبابي وجهها إلى إدارة ناصر الخليفي للبقاء مع باريس.

المطلب الأول هو ضمان وجود فريق يقاتل كل موسم على دوري أبطال أوروبا.

أما الثاني فهو أن تكون له قيادة باريس سان جيرمان، الحديث هنا بصورة أساسية أن يكون أساس مشروع النادي المستقبلي.

يريد مبابي أن يلعب دورًا أكبر عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء والركلات الحرة، وتكون له الأفضلية دومًا على ليونيل ميسي ونيمار.

أما المطلب الأخير فهو أن يعرف مستقبل الفريق الرياضي من الناحية الفنية، وإذا ما كان ماويسو بوتشيتينو باقٍ أم سيرحل.

وصول زين الدين زيدان لتدريب باريس قد يقنع الدولي الفرنسي كثيرًا بالاستمرار، وربما أن أكثر ما يقلق مبابي حاليًا هي نقطة الاستقرار والمستقبل.

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد؟

صحيفة "ماركا" في تقرير حديث لها أكدت رفض مبابي لعرض ضخم من باريس للتجديد بقيمة 90 مليون يورو لمدة عامين.

في الوقت نفسه، أنباء أخرى من فرنسا أن علاقة مبابي بباريس تحسنت كثيرًا، واللاعب في طريقه للاستمرار.

الجدير بالذكر أن بعض الصحف رددت "غضب" مبابي من ريال مدريد وقلقه بعد الأداء المتواضع للملكي أمام باريس.

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