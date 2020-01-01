ما هو قانون الضربات الحرة؟ وهل استحق النصر ركلة جزاء في الديربي ضد الهلال؟

هناك العديد من اللغط المحيط بالتحكيم في كرة القدم منذ قديم الأزل، وكثيرًا ما لاحظنا الكثير من الأخطاء للحكام خاصةً فيما يخص احتساب ركلات الجزاء

أحمد رضوان | تويتر

لا شك أن كرة القدم أصبحت شيئًا أساسيًا للكثيرين في السنوات الأخيرة، فهي متنفس الشعوب من الضغوطات والأزمات الحياتية التي يتعرض لها الإنسان منذ بدء الخليقة.

حولت الكرة غريزة البشر في الصراع وفرض الهيمنة من الشكل الدموي إلى شكل مقبول ومحبذ جدًا، فمنذ قديم الأزل يحاول الإنسان فرض سيطرته وهو ما كان يدفع الكثير من الشعوب إلى افتعال صراعات وحروب مع أخرى، لكن كرة القدم أتت بكل ذلك ووضعته داخل المستطيل الأخضر.

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وضع الاتحاد الدولي بدوره القوانين الحاكمة لهذا الصراع الرياضي، حتى لا نصل إلى نتائج دامية على غرار ما كان يحدث في إنجلترا مهد كرة القدم قبل لعبها بالشكل الحالي، وتم تمثيل قانون كرة القدم في الحكم، الذي يعد قاضي كل مباراة.

العديد من القوانين التي تحكم اللعبة تحرص الفيفا في كل عام على الأقل تطويرها، ومنها قوانين احتساب الأخطاء وركلات الجزاء.

هناك بعض الفرق المتهمة دائمًا بمحاباة الحكام، لعل أبرزهم ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا وغيرهما، لكن لم تتواجد دلائل قوية على ذلك من قبل، رغم أن أصحاب هذا الرأي يعرضون دائمًا الكثير من الشواهد.

ما هو الخطأ التكتيكي في كرة القدم؟

هنا سنتحدث عن أحد أكثر قوانين كرة القدم لغطًا وإثارةً للجدل، هو قانون احتساب الأخطاء والمخالفات، والذي يكمن لغطه في موقعه على أرضية الملعب، فأهمية الخطأ في منطقة الجزاء تختلف عن أهميته على حافتها أو في وسط الميدان.

بالنسبة لنقطة لمسات اليد، فهناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يلتزم بها الحكم قبل الاحتساب، فليس كل كرة تلمس اليد تحتسب، وهذه الأمور هي:

تحريك اليد نحو الكرة وليس العكس.

المسافة بين الكرة واللاعب.

الوضع التشريحي لليد.

التعامل مع الكرة بأي شيء ممسوك باليد.

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ما هو قانون احتساب ركلة الجزاء؟

هذه القواعد السابقة هي المحددة لاحتساب ضربة حرة مباشرة على اللاعب، إذا فكيف تحتسب ركلة الجزء؟

تعتبر ركلة الجزاء في الأساس ضربة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، وعليه فإن أي مخالفة من السابق ذكرها تحدث داخل منطقة الجزاء يعني ذلك احتساب ضربة جزاء.

هل استحق النصر ركلة جزاء في الديربي ضد الهلال؟

كان عشاق كرة القدم السعودية والعربية على موعد مع ديربي الرياض الأول بعد عودة الدوري السعودي من التوقف بسبب فيروس كورونا في 5 أغسطس، وكان الديربي بين الهلال والنصر مثيرًا كعادته.

تقدم الزعيم عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، وكاد العالمي أن يتعادل سريعًا بعد أقل من 5 دقائق، لكن الحكم وقف حائلاً بين فارس نجد والهدف بعد رفضه احتساب ركلة جزء.

في الدقيقة 39 خرجت الكرة إلى ركنية من على يسار المعيوف، وكالعادة نشبت مجموعة من الاحتكاكات بين اللاعبين في منطقة الجزاء، لكن بعد تنفيذ الكرة انطلق هوساوي للحكم وطالبه بركلة جزاء.

عاد الحكم للفيديو، وأظهرت الإعادة أن كارلوس إدواردو جذب قميص المدافع النصراوي بشكلٍ واضح في منطقة الجزاء وقت لعب الركنية، وهو ما كان يتوجب عليه حصول النصر على ركلة جزاء.