قوانين الدوري الإسباني تجبر برشلونة على بيع 7 لاعبين مبدئيًا هذا الصيف!

ضحايا كثر..

صحيح أن برشلونة يُجابه أزمة اقتصادية صعبة في السنتين الأخيرتين، لكنه الآن يدخل في معضلة قانونية تجبره على الاستغناء عن 7 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الراهن.

وبشكل عام، يحتاج برشلونة إلى بيع العديد من اللاعبين من أجل تخفيض فاتورة الأجور، والتمكن من القيام ببعض الصفقات لدعم صفوف كتيبة رونالد كومان بالموسم المقبل.

برشلونة ضم حتى الآن بصورة رسمية أربعة لاعبين وهم سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا (مجانًا من مانشستر سيتي) وممفيس ديباي (مجانًا من ليون) وإيمرسون رويال (نهاية إعارته مع ريال بيتيس).

لماذا ينبغي على برشلونة بيع 7 لاعبين هذا الصيف؟

تضم قائمة برشلونة في الوقت الراهن 32 لاعبًا، بالإضافة إلى الثنائي الشاب موريبا وأوسكار مينجويزا، بينما تنص قواعد الدوري الإسباني على قيد 25 لاعبًا فقط.

بصورة مبدئية، يحتاج برشلونة إلى بيع 7 من لاعبيه أو إخراجهم معارين على أقل تقدير، وهذا الرقم سيزيد في حالة أن أراد النادي إبرام صفقات وضم لاعبين جدد.

يظل الدفاع هو المركز الأكثر احتواءً على لاعبين في برشلونة، حيث يوجد 13 لاعبًا فيه، مع 9 لاعبين في منتصف الملعب و 8 في خط الهجوم، وأخيرًا ثنائي في حراسة المرمى.

من هم اللاعبون المتوقع رحيلهم عن برشلونة؟

الاسم الأول الذي لن يكون في برشلونة الموسم المقبل هو جان كلير توديبو، الذي عاد من إعارته لرين، ويفترض أن يتم بيعه إلى النادي الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

كما يتوقع رحيل صامويل أومتيتي وجونيور فيربو، بجانب المُعار إلى اليونان موسى واجي، كما يتوقع خروج كارليس ألينيا معارًا، وبالمثل لريكي بوتش.

من الأسماء المتوقع رحيلها أيضًا ميراليم بيانيتش، وقد ينضم للقائمة مارتن برايثوايت وترينكاو، كما من المؤكد مغادرة الحارس نيتو، الذي تتصارع عليه أندية الدوري الإيطالي.

يشار هنا أيضًا إلى أن سيرجي روبيرتو خارج حسابات المدرب كومان، مع ضبابية حول موقف عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

يمكن القول أن بيع 7 لاعبين وإن بدا للوهلة الأولى مخيفًا بعض الشيء، إلا أن الأمر على أرض الواقع في متناول برشلونة إلى حد كبير بالنظر إلى وجود الكثير من الفائضين عن الحاجة.

ما هي الصفقات المتوقعة لبرشلونة؟

مع رحيل كل تلك الأسماء وبعد موسم مخيب للآمال، يسعى الرئيس جوان لابورتا لدعم صفوف برشلونة بلاعبين آخرين بجانب الرباعي الحديث المنضم.

البحث الآن في برشلونة عن ظهير أيسر لخلافة فيربو، وقلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى لتعويض لونجليه وأومتيتي، مع لاعب في وسط الملعب بعد انهيار صفقة فاينالدوم.

هذا إلى جانب احتمالية ضم جناح آخر كأداما تراوري أو مهاجم صريح، ولا يزال مستقبل حراسة المرمى مجهولًا بين إعادة بينيا أو التعاقد مع حارس آخر عند بيع نيتو.

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