قواعد البطاقة الحمراء في كأس العالم لكرة القدم: ما الذي يؤدي إلى طرد اللاعب؟

من المقرر أن تكون كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة على الإطلاق، حيث ستشارك 48 منتخباً وستُقام 104 مباراة في المجموع في أمريكا الشمالية.

دائمًا ما تشهد أكبر مسرح لكرة القدم الكثير من الإثارة، وسيكون الحال كذلك مرة أخرى هذا الصيف، حيث من المتوقع ظهور الكثير من المواضيع التي ستثير الجدل بينما تحاول كل دولة شق طريقها إلى النهائي في نيوجيرسي.

مع ارتفاع الرهانات بشكل لا يصدق، ستكون انضباط اللاعبين عاملاً حاسماً في آمال أي دولة. يمكن أن تكون البطاقات الحمراء ضارة للغاية، حيث يتعين على اللاعبين الذين يتم طردهم قضاء فترات إيقاف قد تضعف أي فريق. تلعب البطاقات الحمراء دوراً رئيسياً في تحديد من يتأهل ومن سيضطر إلى القيام برحلة طيران مملة وحزينة إلى الوطن، لذا سيتعين على أي فريق يحلم برفع الكأس في ملعب ميتلايف أن يبقى في صفوف الحكام.

في هذا المقال، تلقي GOAL نظرة على قواعد البطاقات الحمراء في كأس العالم القادمة وكيف أثرت حالات الطرد على البطولات السابقة.

ما هي المخالفة التي تستوجب البطاقة الحمراء؟

Getty Images

تحدد قوانين اللعبة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) معايير البطاقة الحمراء، حيث تضم ستة أمثلة منفصلة كافية لطرد اللاعب.

يُعاقب على اللعب الخشن - أي التدخل أو التصدي الذي يعرض سلامة الخصم للخطر أو يستخدم قوة مفرطة - بالبطاقة الحمراء، وكذلك السلوك العنيف، الذي يشمل أمثلة مثل اللكم أو ضرب الرأس أو الركل.

ويمكن أن يُعاقب حرمان الخصم من فرصة تسجيل هدف، سواء كان ذلك عن طريق لمس الكرة باليد عمداً أو ارتكاب مخالفة تكتيكية، بالبطاقة الحمراء المباشرة، في حين يُعاقب استخدام لغة بذيئة أو إيماءات فظة بنفس العقوبة. كما أن البصق والعض من المخالفات التي تستوجب البطاقة الحمراء، وهو أمر لا يثير الدهشة، في حين أن تلقي بطاقتين صفراوين يؤدي أيضاً إلى طرد اللاعب.

ما هي عقوبة البطاقة الحمراء؟

Getty Images

تؤدي البطاقات الحمراء إلى عواقب مختلفة على المدى القصير والطويل. يتم طرد اللاعب من الملعب ولا يشارك في بقية المباراة. ولا يمكن استبداله بلاعب بديل، مما يعني أن فريقه سيواصل اللعب بفارق لاعب واحد طوال بقية المباراة.

يتم بعد ذلك إيقاف هذا اللاعب تلقائيًا عن المباراة التالية في البطولة، بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها المنافسة. ثم يتم تقييم الموقف من قبل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا، والتي يمكنها أن تقرر زيادة مدة الإيقاف أو فرض غرامة مالية في حالة المخالفات الخطيرة مثل السلوك العنيف.

إذا تم الحصول على البطاقة الحمراء في المباراة النهائية للفريق في البطولة، يتم ترحيل الإيقاف إلى المباراة الدولية الرسمية التالية للفريق.

هل يمكن إلغاء البطاقة الحمراء؟

Getty Images

يمكن إعفاء اللاعبين من البطاقة الحمراء والإيقاف اللاحق إذا اعتقد الحكم المساعد بالفيديو أن الحكم الميداني قد ارتكب "خطأ واضحًا وجليًا" في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة. في هذه الحالة، يتم إيقاف اللعب مؤقتًا بينما يقدم الحكم المساعد بالفيديو المشورة للحكم، الذي يتوجه إلى شاشة بجانب الملعب لمراجعة لقطات الحادثة. يمكن للحكم بعد ذلك تعديل قراره وقرر إلغاء البطاقة أو تخفيفها. كما تم إدخال صلاحية تدخل VAR في حالات البطاقات الصفراء الثانية غير الصحيحة في كأس العالم 2026، في حين كان على اللاعبين في السابق قبول القرار ببساطة.

إذا طُرد لاعب ولم يتم إلغاء القرار على أرض الملعب، يمكن للفرق تقديم طعون إلى اللجنة التأديبية التابعة للفيفا لإلغاء الإيقاف التلقائي. وإذا ثبت أن قرار البطاقة الحمراء كان خاطئًا، لأسباب مثل الخطأ في تحديد هوية اللاعب أو مجرد قرار خاطئ، يتم إلغاء الإيقاف.

هل يتم مسح البطاقات الحمراء في أي مرحلة من البطولة؟

في حين يتم مسح البطاقات الصفراء بعد الدور ربع النهائي - وهو تغيير في القواعد تم إدخاله في عام 2010 - فإن الأمر يختلف بالنسبة للبطاقات الحمراء. إذا تم طرد لاعب، فسيغيب دائمًا عن المباراة التالية لفريقه. وهذا يعني أن أي لاعب يكون غير محظوظ أو متهورًا بما يكفي ليتم طرده في الدور نصف النهائي ويتأهل فريقه، سيغيب ذلك اللاعب عن المباراة النهائية، ما لم يتم استئناف القرار بنجاح.

يعني تعديل القاعدة أنه أصبح الآن من الصعب جدًا أن يُوقف لاعب عن نهائي كأس العالم، على الرغم من أن بعض النجوم اضطروا في السابق إلى الغياب بشكل غير عادل إلى حد ما. تم إيقاف الألماني مايكل بالاك عن نهائي 2002 بعد حصوله على إنذاره الثاني فقط في البطولة، بينما غاب الإيطالي أليساندرو كوستاكورتا عن المباراة المماثلة في 1994 لنفس السبب.

حوادث البطاقات الحمراء البارزة في تاريخ كأس العالم

ربما كانت أشهر بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم هي تلك التي صدرت في نهائي 2006، عندما ضرب نجم فرنسا زين الدين زيدان المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي برأسه خلال الوقت الإضافي. صمدت "الديوك" حتى ركلات الترجيح لكنها خسرت أمام "الأزوري"، واعتزل زيدان كرة القدم الاحترافية بعد البطولة.

شهدت إنجلترا بعض البطاقات الحمراء الكارثية في كأس العالم، ولعل أبرز مثالين على ذلك هما ركلة ديفيد بيكهام تجاه دييغو سيميوني في عام 1998، ودوس واين روني على ريكاردو كارفالو في عام 2006. وخسر منتخب الأسود الثلاثة كلا المباراتين، حيث لعبت البطاقات الحمراء دوراً كبيراً في إقصائهما.

وعندما يتعلق الأمر بأكبر عدد من البطاقات الحمراء التي تم إصدارها في مباراة واحدة بكأس العالم، فإنه لا بد من مباراة تتسم بانعدام الانضباط وروح رياضية متدنية للغاية لتتفوق على «معركة نورمبرغ» عام 2006، عندما واجهت البرتغال وهولندا بعضهما البعض في دور الـ16. طرد الحكم الروسي فالنتين إيفانوف الثنائي البرتغالي كوستينها وديكو والثنائي الهولندي خالد بولاهروز وجيوفاني فان برونكهورست، وسجل مانيش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23.