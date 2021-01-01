قنبلة موقوتة في الاتحاد .. الرياض تستعد لاستقبال أبرز نجوم العميد

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هل يرحل نجم الاتحاد عن صفوف فريقه؟

أكدت تقارير صحفية على أن هناك ناديًا منتمي للعاصمة السعودية الرياض، ينتظر دخول فهد المولد نجم نادي الاتحاد، فترة الـ6 أشهر الحرة، التي تتيح له التوقيع لفريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

وينتهي عقد فهد المولد، بنهاية الموسم القادم، حيث سيدخل الفترة الحرة بداية من خواتيم شهر نوفمبر 2021، حيث ينتهي عقده في مايو 2022، وسيحق له التوقيع لفريق آخر.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن النادي العاصمي الذي لم يُكشف عن هويته، استفسر بالفعل عن عقد فهد المولد لاعب الاتحاد، والذي سيدخل الفترة الحرة بنهاية شهر نوفمبر القادم.

جاء استفسار الفريق العاصمي عن عقد فهد المولد، تمهيدًا لتقديم عرضًا مغريًا للاعب، من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، دون العودة إلى ناديه.

وعلى جانب آخر، ترفض إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أن تفرض في خدمات فهد المولد، الذي يعد أحد أهم العناصر الأساسية بالفريق، وهو الأمر الذي سيدفعها لسرعة تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن عقد فهد المولد متبقي عليه موسم كامل، وبالرغم من ذلك، ستعمل إدارة الاتحاد على سرعة إجراءات تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

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ووقع فهد المولد على تجديد عقده لمدة 4 سنوات، في عهد إدارة الاتحاد السابقة برئاسة نواف المقيرن، لمدة 4 سنوات، لينتهي عقده في مايو 2022.