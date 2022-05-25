قنبلة مدوية.. محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول بشكل نهائي

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول قنبلة مدوية، إذ أكد بقاءه في صفوف ليفربول الموسم المقبل!.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، تطرق صلاح إلى العديد من الأمور، كان أبرزها بالتأكيد إعلانه بشكل قاطع بقاءه في صفوف الريدز الموسم المقبل.

ينهي صلاح بذلك الجدل حول مصيره، الذي كان قنبلة موقوتة داخل جدران ليفربول، بعد الكثير من الجدل حول بقائه بين صفوف الريدز أو رحيله إلى العديد من الوجهات المحتملة منها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول الموسم المقبل؟

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي: "أنا فقط أركز مع الفريق ولا أريد الحديث عن تعاقدي وذلك لأننا نملك وقتًا طويلًا على هذا الأمر".

ثم أكد: "أنا باقٍ الموسم المقبل بالتأكيد.. هذا واضح، دعونا نرى ما بعد ذلك".

Mohamed Salah on Liverpool:



🗣 "I'm staying next season for sure." pic.twitter.com/yu1v66ACCY — Football Daily (@footballdaily) May 25, 2022

ويستعد صلاح للمشاركة برفقة فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس، مباراة ستعني لقبًا ثالثًا للريدز هذا الموسم بعد أن توج رجال المدرب الألماني يورجن كلوب بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو قبل أن ينهوا الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي حصل على اللقب.

وعن هذا النهائي قال: "أتمنى أن يرفع هندرسون الكأس بيديه مرة أخرى، إنها مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا".

واستدعى ما حدث حين عاد من إخفاق منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم فقال: "لم يكن لدي الوقت للتفكير، فكرت في أنه يتبقى لدينا 3 ألقاب ممكنة مع ليفربول، لسوء الحظ لم نحصد لقب الدوري ولكن لدينا الآن لقب هام".

وأشار صلاح إلى أنه "يتمنى أن يكون صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022".

وأشاد صلاح بأداء الكولومبي لويس دياز، مؤكدًا أنه "يمنحنا الإضافة اللازمة منذ وصوله إلى الفريق".. كما أشار إلى أن "كل ما يهمني هو الفوز بالألقاب مع فريقي، موسمي على الصعيد الفردي كان جيدًا للغاية ولكن الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق".

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