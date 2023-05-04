المدعي العام: "شخص غامض" اتهم حكم نهائي ريال مدريد وأوساسونا بالفساد المالي!

أزمة جديدة في إسبانيا

الأزمات تتوالى في الدوري الإسباني والشكوك مستمرة حول حكام البطولة، فضيحة نيجريرا ليست الوحيدة، هناك قضية أخرى فرضت نفسها الساعات الماضية.

برشلونة يواجه اتهامات بدفع مبالغ مالية لخوسيه نيجريرا النائب السابق للجنة الحكام الإسبانية، وسط تهديدات بعقوبات صارمة على النادي الكتالوني أوروبيًا ومحليًا.

ووفقًا لموقع "ElDebate.com" فإن مكتب المدعي العام الإسباني، قرر التحقيق مع الرباعي "كارلوس جوميز، سانتياجو لاتري، أليخاندرو هيرنانديز، وخوسيه ماريا سانشيز"، بعد وجود وثيقة سرية لهم.

ويأتي ذلك بسبب الممتلكات العقارية باهظة الثمن للرباعي، وعلى رأسهم خوسيه سانشيز، الحكم المسؤول عن إدارة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا يوم 6 مايو الجاري.

ويمتلك سانشيز عقارًا بمساحة 164 مترًا منذ عام 2019، إلى جانب مكانين لوقوف السيارات وغرفة تخزين، وقام بشراء بعض العقارات الأخرى دون الحصول على أي قروض عقارية.

وأما سانتياجو لاتري، فيمتلك 7 عقارات باسمه تم دفعها جميعًا نقدًا في عام 2020، وكذلك أليخاندرو هيرنانديز الذي اشترى كل ممتلكاته العقارية الباهظة بين عامي 2019 و2021، بمبالغ تصل إلى أكثر من مليون يورو.

وأخيرًا يأتي كارلوس جوميز المسؤول عن لجنة تقنية الفيديو في الاتحاد الإسباني، حيث قام بشراء 7 ممتلكات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليون يورو دفع قيمتها نقدًا في مدن متعددة على رأسها مدريد وسرقسطة.

ولكن بعد هذه الأنباء، تواصلت صحيفة "ماركا" الإسبانية مع مكتب المدعي العام، ليؤكد أنه لن يقوم بالتحقيق في هذه القضية لعدم وجود الأسباب الكافية لذلك، كما أن البلاغ جاء من شخص غامض لم يفصح عن هويته.