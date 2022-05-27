قنبلة قبل نهائي الأبطال .. ماني إلى بايرن ميونخ بـ30 مليون يورو!

اجتماع مثمر بين وكيل اللاعب وحسن صالح حميديتش

قنبلة من العيار الثقيل كشفت عنها الصحافة الفرنسية، بخصوص مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ماني للتواجد مع الريدز في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا، السبت، من أجل اللعب ضد ريال في نهائي الأبطال.

وتأتي هذه المباراة وسط التكهنات حول مصير اللاعب، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023 دون التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نادي بايرن ميونخ الألماني، اتفق على ضم اللاعب لمدة 3 سنوات.

وأوضحت أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 30 مليون يورو فقط، وهي القيمة التي تبدو صادمة بالنظر إلى قدرات اللاعب.

وأشارت إلى أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن اجتمع مع وكيل أعمال الدولي السنغالي، مع وجود تأكيدات حول تحمس ماني لهذه الخطوة.

À un an de la fin de son contrat avec Liverpool, l'attaquant sénégalais Sadio Mané devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich. https://t.co/QNGSjhA6nM pic.twitter.com/dAvEcd37WE — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 27, 2022

وتأتي رغبة النادي البافاري في ضم صاحب الـ30 سنة، في ظل اقتراب رحيل الثنائي سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي.

وكان ماني قد خرج في تصريحات صحفية، أمس، الخميس، ليكشف عن قيامه بالإعلان عن مصيره بشكل نهائي عقب خوض المباراة النهائية للأبطال ضد ريال.

يذكر أن نجم الريدز سجل 23 هدفًا وصنع 5 في 50 مباراة لعبها مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم.

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