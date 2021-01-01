قنبلة الميركاتو .. زيدان يريد محرز بجوار بنزيما في ريال مدريد

ضحية جديدة في ريال من أجل ضم محرز

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، تخطيطه لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهذه المرة عن طريق استهداف النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

إرلينج هالاند يعتبر هو الهدف الرئيسي للنادي الإسباني، بالإضافة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لكن هناك اهتمامات أخرى للمدرب زين الدين زيدان.

لم يتبق أمام الجناح الجزائري سوى عامين على نهاية عقده، وتقول صحيفة "تيليجراف" البريطانية إن زيدان من أشد المعجبين به.

وأشارت إلى أن زيدان يريد تشكيل ثلاثية هجومية تشمل تواجد محرز مع صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما، بالإضافة للنجم البلجيكي إيدين هازارد.

ومن المقرر أن تلقى هذه الصفقة ترحيبًا من جماهير ريال، كما ستساهم في زيادة شعبية بيريز الفترة القادمة، ولكن سيكون هناك ضحية.

ماركو أسينسيو يبدو أنه على وشك الرحيل عن صفوف النادي، بسبب فشله في إثبات قدراته مع الفريق خلال هذا الموسم وهبوط مستواه بشكل ملحوظ.

وترغب إدارة ريال مدريد في توفير المزيد من الأجور من أجل المشاريع الصيفية في الميركاتو، لينضم أسينسيو إلى ضحايا القائمة المنتظرة في قائمة البيع.

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ويبحث ريال عن أي عرض مناسب للتخلي عن خدمات الجناح الإسباني، بشرط ألا يقل عن 50 مليون يورو، وسط اهتمام محتمل من أندية الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر يأتي محرز ضمن الأولويات، بسبب أرقامه المميزة هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 بكل البطولات.