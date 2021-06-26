قنبلة الميركاتو .. حقيقة عرض ليفربول للتعاقد مع مبابي

منافسة شرسة أمام ريال مدريد

مفاجأة من العيار الثقيل ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية في سوق الانتقالات الصيفية، حول تقدم ليفربول بعرض كبير لضم كيليان مبابي.

المهاجم الفرنسي المتواجد حاليًا مع بلاده في اليورو، لم يحسم مصيره من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في 30 يونيو 2022.

ريال مدريد هو الطرف الأقرب حتى الآن وفقًا للمعطيات الحالية، لكن يبدو أن هناك منافسة شرسة من ليفربول.

كم وصلت قيمة عرض ليفربول لمبابي؟

الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" كشف عن هذه المفاجأة بوجود اهتمام جدي من يورجن كلوب بالحصول على خدمات مبابي هذا الصيف.

وأوضح أن العرض الأول من الريدز وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، باعتبار أن اللاعب يتبقى على عقده عام واحد فقط.

وأشار إلى أن ليفربول سيتقدم براتب ضخم لمبابي، من أجل إقناعه برفض جميع العقود المقدمة للتعاقد معه.

ما حقيقة هذا العرض؟

وعلى الجانب الآخر تحدث الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" ليكشف حقيقة هذا الأمر وفقًا لمصادره.

وأوضح أنه لا يوجد أي مفاوضات بين ليفربول وباريس ومبابي حاليًا، لينفي تمامًا جميع هذه الأنباء.

هل يرحل مبابي عن باريس؟

بغض النظر عن حقيقة عرض ليفربول، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى رحيل مبابي عن النادي الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.

إذاعة "راديو مونت كارلو" أكدت مؤخرًا أن اللاعب لا يؤمن بمشروع باريس ويريد خوض تجربة جديدة الموسم القادم.

وما يتبقى على رحيل مبابي هو فقط عثوره على النادي الذي يستطيع تحمل التكاليف المالية لأي صفقة محتملة، وعلى الأرجح سيكون ريال مدريد.

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