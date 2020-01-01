قناة الزمالك: هناك مفاجأة قد تحدث في ستاد القاهرة قبل انطلاق القمة

هل تحدث مفاجأة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

أكد مراسل قناة نادي الزمالك، على أن هناك مفاجأة قد تحدث في ملعب استاد القاهرة الدولي، وقت انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي.

وغادرت حافلة فريق نادي الزمالك إلى مقر ستاد القاهرة الدولي، والتي تضم لاعبين شباب وناشئين أعمال 99 و 2000 و 2001، من أجل مواجهة الأهلي.

ولكن مراسل الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك حالة من عدم الوضوح بشأن حافلة الزمالك، هل تحركت من مقر النادي أم من مكان آخر؟".

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وتابع: "هناك مفاجأة قد تحدث في استاد القاهرة، ولكن الأمر الثابت حتى الآن، هو خوض فريق الشباب في مباراة القمة".

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وأردف: "حافلة الزمالك تواجه صعوبات في الوصول إلى ملعب المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي تسببت في الازدحام المروري.

وشددت قناة نادي الزمالك على أن مباراة القمة قد يتم تأجيلها لمدة ساعة، بسبب الازدحام المروري الذي يمنع حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة.