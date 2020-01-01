قناة الزمالك: أرسلنا قائمة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي إلى الكاف

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي

أعلنت قناة نادي الزمالك، اليوم الخميس، أن إدارة النادي قامت بإرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الإعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك، أنه تم إرسال قائمة الفريق إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كإجراء عادي انتظارًا للكشف عن موقف النادي.

المزيد من الفرق

وأكدت قناة الزمالك أنه تم تقديم شكوى للمحكمة الرياضية مؤخرًا اعتراضًا على لعب السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل من أجل الكشف الرسمي عن موقف النادي من خوض اللقاء من عدمه.

اقرأ أيضًا - مرتضى منصور يكشف عن موقفه من لقاء السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي

وتأهل الزمالك إلى لقاء السوبر الإفريقي عقب التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي الموسم الماضي.