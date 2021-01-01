قناة الزمالك تكشف عن تلقي مصطفى محمد عرضًا من ألميريا الإسباني

هل يوافق الزمالك على احتراف مصطفى محمد؟

كشفت قناة نادي الزمالك، عن تلقي القلعة البيضاء عرضًا من نادي ألميريا الإسباني، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، من أجل شراء عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض.

مصطفى محمد يطالب حاليًا إدارة ناديه، بالسماح له بالاحتراف الخارجي، في ظل امتلاكه عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذي عرض مبلغ 4.5 مليون يورو للحصول على خدماته.

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وذكر الإعلامي خالد الغندور، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الزمالك، أنه حصل على معلومات من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، تفيد بأن هناك عرضًا من نادي ألميريا لشراء مصطفى محمد.

جاء ذلك بالرغم من تأكيد تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، على أنه رفض التعاقد مع مصطفى محمد بعد عرض اللاعب على إدارة ناديه، وذلك منذ 10 أيام مضت.

الغندور أشار إلى أن عرض ألميريا ليس هو الوحيد الذي وصل للقلعة البيضاء، وذلك بالإضافة إلى عرض سانت إيتيان الفرنسي، وهناك عرض ثالث آخر لم يتم الكشف عن ماهيته.

ويتمسك مصطفى محمد بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال شهر يناير، وأكد على ذلك خلال تصريحات إعلامية، طالب خلالها إدارة ناديه بالوضوح معه والوفاء بوعد الإدارة القديمة برئاسة مرتضى منصور، بالسماح له بالاحتراف.