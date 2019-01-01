رئيس الزمالك يكشف تطورات انطلاق قناة النادي

قناة الزمالك ستنطلق عبر ستديوهات دي إم سي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن قرب انطلاق قناة ناديه، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي المصري الجديد.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة "المحور" اليوم الخميس: "قناة نادي الزمالك ستنطلق بمقر استديوهات قناة DMC على مساحة 420 مترًا، وسيتم بثها بأعلى التقنية المتاحة".

وتابع: "أريد أن أوجه الشكر إلى شركة إعلام المصريين، وسنقوم بتعيين رئيسًا للقناة، وسنذهب لرؤية الاستديوهات لتبث القناة طوال الـ24 ساعة".

وأردف: "سنحقق حلم جماهير نادي الزمالك، بقناة راقة تليق باسم النادي، وأشكر تامر مرسي".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته، مشددًا على أن محمود جنش تواصل معه، وتأسف على كونه سببًا في ضياع بطولة الدوري بعد إصابته.

محمود جنش كان قد تعرض للإصابة بقطع في رباط أكيليس بالقدم، خلال تواجده مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية 2019.