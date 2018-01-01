قميص بونوتشي يقتحم متحف يوفنتوس

المدافع رقم 19 يتطلع لدخول المتحف مجدداً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يبدو أن أزمات ليوناردو بونوتشي مع ناديه الحالي يوفنتوس قد انتهت بلا رجعة، بعد تكريم النادي له بوضع القميص رقم 19 الخاص به، والذي خاض به 300 مباراة، في متحف النادي.

وكتب بونوتشي بتلك المناسبة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"يوم ممتع يجعلني فخوراً بما بنيناه معاً على مر الأعوام، هناك بعض الأشخاص المميزين الذين باتوا جزءاً من تاريخ الأسود والأبيض". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"أشعر أنني محظوظ لأنه بعد وقت قليل بعيداً عن الديار، أنا هنا مجدداً وأواصل الفوز بهذا القميص".

وتابع:"أتمنى أن أستطيع دخول متحف يوفنتوس مجدداً بقمصان أكثر أهمية، وأود استغلال الفرصة لشكر كل من وثق وآمن بي وشجعني خلال تلك الفترة".

وكان بونوتشي قد غادر يوفي في بداية الموسم الماضي منتقلاً لميلان، بعد أشهر قليلة من اندلاع خلاف بينه وبين المدرب ماسيميليانو أليجري.

سجل بونوتشي في شباك يوفي بقميص ميلان واحتفل، ولكنه عاد في نهاية الموسم مع انتقال ماتيا كالدارا وجونزالو هيجوايين إلى الجانب الآخر.