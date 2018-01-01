قميص بونوتشي يقتحم متحف يوفنتوس
يبدو أن أزمات ليوناردو بونوتشي مع ناديه الحالي يوفنتوس قد انتهت بلا رجعة، بعد تكريم النادي له بوضع القميص رقم 19 الخاص به، والذي خاض به 300 مباراة، في متحف النادي.
وكتب بونوتشي بتلك المناسبة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"يوم ممتع يجعلني فخوراً بما بنيناه معاً على مر الأعوام، هناك بعض الأشخاص المميزين الذين باتوا جزءاً من تاريخ الأسود والأبيض".
وأضاف:"أشعر أنني محظوظ لأنه بعد وقت قليل بعيداً عن الديار، أنا هنا مجدداً وأواصل الفوز بهذا القميص".
Giornata emozionante e che mi rende orgoglioso di ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni. Sono pochi i privilegiati entrati a far parte di questa storia in bianco e nero. Mi sento fortunato perché, dopo un periodo lontano da casa, sono di nuovo qui per continuare a crescere e a vincere con questa maglia. Nella speranza di poter di nuovo varcare la porta dello #JuventusMuseum con maglie altrettanto importanti colgo l’occasione per ringraziare chi in queste 300+40 partite nella Juventus, ha creduto in me e ha tifato per me. Grazie a Voi per quello che mi avete dato. Da oggi ancora più uniti per grandi battaglie che ci porteranno a raggiungere grandi obiettivi. #LB19 #FinoAllaFine
وتابع:"أتمنى أن أستطيع دخول متحف يوفنتوس مجدداً بقمصان أكثر أهمية، وأود استغلال الفرصة لشكر كل من وثق وآمن بي وشجعني خلال تلك الفترة".
وكان بونوتشي قد غادر يوفي في بداية الموسم الماضي منتقلاً لميلان، بعد أشهر قليلة من اندلاع خلاف بينه وبين المدرب ماسيميليانو أليجري.
سجل بونوتشي في شباك يوفي بقميص ميلان واحتفل، ولكنه عاد في نهاية الموسم مع انتقال ماتيا كالدارا وجونزالو هيجوايين إلى الجانب الآخر.