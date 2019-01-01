قليل الاحترام، المضلل، ناكر الجميل.. بيل وقع صك الوداع مع ريال مدريد!

حان وقت إبعاد التفاحة الفاسدة من الفريق الملكي

نفس القضية في ريال مدريد ونفس البطل. جاريث بيل، الذي أصبح في حلقة متصلة بالمشاكل والأزمات مع إدارة نادي والجماهير والجهاز الفني للنادي منذ فترة ليست بالقليلة.

أثار اللاعب الويلزي غضب المدريديستا بعد أن احتفل بتأهل منتخب بلاده "ويلز" لأمم أوروبا برفع علم ويلز وتحت جملة "ويلز، الجولف، ريال مدريد" بنفس الترتيب، وذلك في إشارة إلى أولوياته والتي يأتي فريقه ريال مدريد في آخرها.

وعلى ما يبدو فإن بيل وصل لمرحلة اللاعودة مع ريال مدريد، وبدأت المطالبات من الصحف المدريدية في طرده، بعد أن سخر من النادي الذي يدفع له 17.5 مليون يورو (14.75 مليون جنيه استرليني / 19 مليون دولار) سنويًا، وصبر على إصاباته ومنحه فرصة جديدة للحياة هذا الموسم.

وعنونت صحيفة ماركا صفحتها الرئيسية "قليل الاحترام. المضلل. ناكر الجميل. بهذا الترتيب" بينما نشرت صحيفة آس صورة للاعب خلال لعب الجولف وكتبت "بيل تعثر في الحفرة" وذكرت أن سلوك بيل أثار قلق النادي وأنه بات كالتفاحة الفاسدة.

وبالنسبة للصحفي توماس رونسيرو رئيس قسم أخبار ريال مدريد في صحيفة آس فنشر مقالاً بعنوان "بيل، إرحل، إرحل، إرحل!"، وقال في معرض مقالته "لقد تجاوز كل حدود الأدب، لو كان الأمر بيدي لن يلعب أبدًا بقميص ريال مدريد".

وكان بيل على وشك الرحيل بالفعل من ريال إلى الصين هذا العام لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بناء على طلب بيريز الذي كان أكبر داعم للاعب في إسبانيا، وعلى ما يبدو فإن بيل بعد أن اضطر ريال مدريد للإبقاء عليه بعد إصابة ماركو أسينسيو جعله يشعر بأنه فوق النادي!

كانت هناك بلا شك حملات مستمرة ضده في وسائل الإعلام في مدريد، وبحسب وكيله فهذا الاحتفال جاء ردًا عليهم.

إصابات بيل المتكررة جعلته هدفًا سهلاً للإعلام بالنظر لأجره والمردود في مقابل ذلك، كما أن رفضه التحدث باللغة الإسبانية والتواصل مع زملائه جعلته غريبًا، مما يعني أنه كان كبش الفداء السهل في الفترات الصعبة.

وكتبت ماركا بعد أن سجل هدفه الأول ضد فياريال "بيل لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، هو يعرف فقط كيف يركض!".

رغم كل ذلك لا يزال بيل يمتلك سجلاً تهديفيًا جيدًا من الناحية الرقمية ب104 هدفًا في 238 مباراة، ومن المحتمل أن يبدأ مباراة ريال سوسيداد في البرنابيو يوم السبت المقبل وسيكون عليه مواجهة استقبال عدائي من قبل جمهور الريال.

على الرغم من اعتياده على صافرات الاستهجان، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة وستنتهي بنهاية مسيرة بيل مع ريال مدريد إما بعد 40 يومًا أو في نهاية الموسم.