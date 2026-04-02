هناك استياء في زايست بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، حسبما أفاد الصحفي إدوين شون في إذاعة NPO Radio 1. ولا يبدو الجهاز الفني للمنتخب الهولندي راضياً على الإطلاق عن البرنامج الذي اقترحته الفيفا لقضاء أيام العطلة خلال كأس العالم.

"هناك استياء داخل الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، حسبما فهمت من مصدر موثوق"، هكذا بدأ الصحفي من NPO حديثه على الراديو. "لن يذهب اللاعبون فقط إلى الولايات المتحدة، بل سيذهب أيضًا الطهاة والمعالجون الفيزيائيون، وما إلى ذلك."

"أرسلت الفيفا الآن البرامج الخاصة بما يجب القيام به في أيام العطلة"، يتابع كاتب كتاب "باستا"، السيرة الذاتية لماركو فان باستن.

"تتضمن هذه البرامج بعض اللحظات لالتقاط الصور مع دونالد ترامب (رئيس الولايات المتحدة، محرر). هؤلاء هم الأشخاص الذين يقرؤون الصحف في منازلهم ويشكلون رأيًا حول ما يحدث في العالم. لن يعبروا عن آرائهم، لكنهم لا يريدون الظهور في الصور مع ترامب، لأنهم سيصبحون جزءًا من آلة الدعاية تلك، وهذا ما لا يريدونه."

تواجه هولندا اليابان في 14 يونيو، ثم تلتها مباريات المجموعة مع السويد وتونس في 20 و26 يونيو على التوالي.