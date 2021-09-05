قلق بمعسكر المغرب .. دوي إطلاق نار كثيف في غينيا

المغرب تتواجد في العاصمة كوناكري، لكن انقلبت الأوضاع الأمنية فجأة صباح اليوم

تعيش بعثة منتخب المغرب حاليًا حالة من القلق الكبير، في العاصمة الغينية "كوناكري"، في ظل انقلاب الأوضاع الأمنية بشكل مفاجئ في المدينة.

بعثة أسود الأطلس تتواجد في كوناكري استعدادًا لمواجهة غينيا، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ماذا يحدث في كوناكري؟

وفقًا لوكالة "رويترز" فإنه في صباح اليوم الأحد، سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي، وسط العاصمة، ونزل جنود الجيش بشكل مكثف إلى الشوارع.

وأوضحت الوكالة أن الجنود أمروا المواطنين بإخلاء الشوارع والتوجه لمنازلهم على الفور، لكن حتى الآن لم تخرج أي تصريحات رسمية من الحكومة الغينية.

مسؤول حكومي - لم يُكشف عن هويته – فقط أكد لـ"رويترز" أن رئيس البلاد ألفا كوندي لم يصاب خلال عملية إطلاق النار، مشددًا على أنه تم على الفور إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بمنطقة كالوم، حيث تتواجد الوزارات والقصر الرئاسي.

تحذيرات للبعثة المغربية:

حتى الآن لا يوجد أي معلومات مؤكدة عن بعثة المغرب في غينيا، ولم يتفاعل أي من اللاعبين مع الأنباء المنتشرة، فقط نشر اللاعب سفيان أمرابط قبل 19 ساعة من الآن، أي قبل حادثة إطلاق النار المكثف بالعاصمة، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، فيديو لقوات عسكرية أمام مقر إقامة البعثة، وهي القوات التي تؤمن المقر بشكل طبيعي.

لكن موقع " SNRTnews" المغربي نقل عن مصدر صحفي يتواجد مع بعثة المنتخب في كوناكري، أن السفارة المغربية في غينيا، أعطوا تعليمات للبعثة بعدم مغادرة مقر إقامتهم، والابتعاد عن النوافذ، لحين استقرار الأوضاع الأمنية.

وقال المصدر، الذي يقيم في منطقة قريبة من القصر الرئاسي: "استيقظنا في تمام الساعة السابعة صباح اليوم على دوي انفجارات وإطلاق رصاص وصراخ، ثم حضر مسؤولو السفارة إلى الفندق، لحثنا على عدم المغادرة تحت أي ظرف".

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