قلق بسيط – فحص طبي يكشف موقف أونيانجو من الإصابة

صن داونز يستعد لمواجهة في دوري جنوب إفريقيا مساء اليوم الأربعاء.

تعرض الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام شيبا يونايتد، وقبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أونيانجو لم يستطع استكمال مباراة صن داونز أمام شيبا يونايتد، ضمن منافسات دوري جنوب إفريقيا، ليحل الحارس البديل كيندي موين بدلًا منه.

وأشار موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، إلى أن أونيانجو تعرض للإصابة بشد في أوتار الركبة، ونادي صن داونز سيتخذ الاحتياطات اللازمة بشأن إصابته.

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دينيس أونيانجو خضع للفحص الطبي، والجهاز الطبي أكد أن هناك قلقًا بسيطًا بشأن اللاعب، ولكن الإصابة لن تمنعه من المشاركة.

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ويخشى مسؤولي صن داونز من تفاقم الإصابة التي تعرض لها أونيانجو، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولكن طبيب صن داونز أكد على جاهزية أونيانجو للمشاركة في المباريات، ولكن القرار النهائي سيكون يوم الأربعاء، وإذا كان يشعر بالراحة فهو إشارة خضراء لخوض المباراة المقبلة.

صن داونز يستعد لمواجهة بلومفونتين سلتيك، ضمن منافسات دوري جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.