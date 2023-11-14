قلق أم اطمئنان لجماهير ريال مدريد؟ كشف مصير بيلينجهام من تمثيل إنجلترا في التوقف الدولي

النجم الإنجليزي هداف الليجا..

ما كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ألا يتخطى إصابة اعتيادية يبدو أنه مرشح مرة أخرى ليكون إصابة أطول، وهنا نتحدث عن حالة هداف ريال مدريد الموسم الحالي جود بيلينجهام.

الدولي الإنجليزي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية والتي ستكون حاسمة للإنجليز بمواجهة كل من مالطة ومقدونيا الشمالية في مشوار تصفيات يورو 2024.

جاريث ساوثجيت لم يكتف بغياب بيلينجهام وحده، بل إن الحالة مشابهة أيضًا لما حدث مع ليفي كولويل لاعب تشيلسي الذي يعاني من مشكلات على مستوى الكتف.

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تم استبعاد النجمين للخضوع للعلاج، وفي حالة بيلينجهام ستكتمل عملية إعادة التأهيل في إسبانيا ولن يسافر مع منتخب بلاده.

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة على مستوى الكتف في مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني والتي انتهت بتعادل الملكي دون أهداف على ملعبه ووسط جماهيره.