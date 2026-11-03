قلعة ميتروبوليتانو و"النقاط هنا صعبة".. سيميوني يستعين بسجله المثالي لإسقاط بايرن ميونخ!

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يتوقع دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، معركة تكتيكية صعبة عندما يستضيف فريقه العملاق الألماني بايرن ميونخ. ودعا سيميوني لاعبيه إلى خوض هذه المناسبة بحماس، مع الاعتماد على سجلهم المنزلي المميز الذي يمتد إلى 16 مباراة دون هزيمة أمام المنافسين الألمان.

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أتلتيكو يستند إلى سجله المميز على أرضه في مواجهة العملاق الألماني

يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بايرن ميونخ على ملعب ريان إير متروبوليتانو في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. ويأتي فريق دييجو سيميوني في حالة محلية استثنائية، إذ يحتل المركز الثاني في الليجا بعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية والحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات من أصل آخر تسع مباريات.

ويتمتع أتلتيكو بسجل أوروبي مميز للغاية على أرضه أمام الفرق الألمانية، إذ لم يُهزم في آخر 16 مواجهة من هذا النوع.

ويسعى رجال سيميوني إلى تحقيق فوزهم الثاني في المشوار الأوروبي عقب الفوز بنتيجة 2-0 على مانشستر يونايتد.

سيميوني يرسم نهجًا تكتيكيًا واقعيًا

في حديثه إلى وسائل الإعلام، أقرّ سيميوني بالجودة البدنية والفنية التي يمتلكها الضيوف. وقال سيميوني: "بايرن أحد أفضل الفرق في العالم، ويضم لاعبين رائعين، وسيكون تحديًا حقيقيًا أن نرى إلى أي مدى يمكننا الوصول".

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"في الوضع المثالي، أودّ أن نهاجم لمدة 80 دقيقة ونترك لهم الدقائق العشر الأخيرة لمهاجمتنا، لكن الواقع مختلف، وغدًا سيتعين علينا التعامل مع ما ستفرضه المباراة".

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وأوضح المدرب: "سنواجه فريقًا قويًا وعنيدًا، ومن الواضح أنه سيكون علينا أن نمر ببعض الفترات الصعبة".

باينا يعوّل على جماهير الأرض لإرباك بايرن

وردّد لاعب الوسط أليكس باينا كلام مدربه، مسلطًا الضوء على الأجواء المرعبة التي تصنعها جماهير متروبوليتانو. وقال باينا: "بايرن أحد أفضل الفرق في العالم، ويضم أفضل اللاعبين. إنه تحدٍّ كبير".

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"نتمتع بميزة اللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا. جميع منافسينا يجدون صعوبة في الخروج بنقاط من هنا".

وأضاف سيميوني: "علينا أن نتطلع إلى المباراة بحماس وفرح، مع إدراكنا أننا سنواجه منافسًا صعبًا".

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الفريق الإسباني يستهدف تقدمًا حاسمًا في الترتيب

يحتل أتلتيكو المركز السادس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد أربع نقاط، وهو بحاجة إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل.

ويهدف فريق سيميوني إلى استغلال الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال المساحات خلف خط دفاع بايرن.

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وتنطلق هذه المواجهة شديدة الأهمية مساء الثلاثاء في مدريد.