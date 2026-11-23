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يرى ستيفن جيرارد أن ماوريسيو بوتشيتينو أخطأ بشدة حين أبقى هاري ماجواير على مقاعد البدلاء في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد. ووصف قائد ليفربول السابق قرار إشراك ماتيس دي ليخت أساسياً بدلاً منه بأنه ينطوي على «بعض قلة الاحترام»، محذراً من أن يونايتد قد يضطر إلى دفع مبالغ طائلة لضم مدافعين من الطراز العالمي في يناير.

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جيرارد ينتقد قرار بوتشيتينو بشأن ماجواير

شكك جيرارد في قرار بوتشيتينو استبعاد ماجواير من التشكيلة الأساسية خلال الهزيمة 4-0 يوم الأحد على ملعب أنفيلد، حيث طُرد ليني يورو مبكراً وتقدم ليفربول بهدفين سريعاً. وبدأ دي ليخت المباراة بدلاً من ماجواير، رغم أنه لا يزال يستعيد جاهزيته بعد إصابة طويلة الأمد.

وقال جيرارد في برنامج ذا أوفرلاب: «أعتقد أنه أخطأ. أعتقد أنه أخطأ في اختيار خط الدفاع. إشراك لاعب أساسياً في مباراة بهذا الحجم، وهي أكبر مباراة في البلاد، أمر مهم. أنظار العالم كله تتجه إليها».

«كان يجب أن يبدأ المباراة»

شارك جيرارد جيمي كاراجر التشكيك في قرار إشراك دي ليخت ، لكنه ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر القرار افتقاراً إلى احترام ماجواير. وأضاف: «دعك من اللاعبين الشبان الذين ربما ليسوا مستعدين حالياً. ماتيس دي ليخت غاب عاماً. هاري ماجواير أفضل مدافع لديهم في الوقت الحالي. كان يجب أن يبدأ المباراة».

«إنه من اللاعبين الذين يشمرون عن سواعدهم ويبذلون الجهد. صحيح أنه لم يكن مثالياً، لكن عدم إشراكه والدفع بدي ليخت بدلاً منه، اعتقدت أن ذلك ينطوي على بعض قلة الاحترام».

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ماجواير أحدث فارقاً بعد دخوله بديلاً

رأى جيرارد أن ماجواير أظهر، فور دخوله، ما كان يفتقده يونايتد، مشيراً إلى تصدٍّ حاسم قبل نهاية الشوط الأول. وقال: «لقد أحدث فارقاً عندما دخل. وكان من اللاعبين الذين خاطروا بأجسادهم من أجل الفريق».

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«تصدى لكرة رائعة، أعتقد أن ذلك كان قرب الدقيقة 38 أو 39، ومنع هدفاً محققاً. شاهدت مانشستر يونايتد كثيراً هذا الموسم، وهو من اللاعبين الذين يبذلون الجهد». ورغم جهود ماجواير، أضاف ريو نغوموها وفيكتور مونوز هدفين متأخرين ليكتمل الانتصار الكبير.

تعزيز دفاع يونايتد في يناير سيكون مكلفاً

مع وجود يونايتد في منطقة الهبوط، يعتقد جيرارد أن تعزيز الدفاع في يناير سيكون مكلفاً.

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وقال: «من سيسمح برحيل قلب دفاع من الطراز العالمي في يناير؟ إلا إذا كان هناك من يستعد لدفع مبلغ فلكي. هذا ما سيتعين حدوثه».