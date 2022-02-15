"قلبي لا يعمل بشكل صحيح" .. أجويرو يثير القلق حول صحته

كشف سيرجيو أجويرو أنه لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على الركض مرة أخرى، ويخشى الآن أن قلبه "لا يعمل بشكل صحيح" بعد أن أُجبر على اعتزال كرة القدم.

وكان الدولي الأرجنتيني قد أعلن اعتزاله هذا الموسم بعد تعرضه لمشاكل في عضلة القلب، حرمته من استكمال ممارسة اللعب.

حيث قد عانى مهاجم مانشستر سيتي السابق من آلام في الصدر ومشاكل في التنفس خلال الشوط الأول من تعادل برشلونة 1-1 على أرضه مع ألافيس في 30 أكتوبر الماضي.

وسقط على العشب وهو يمسك بصدره وعولج لعدة دقائق قبل أن يتمكن من الخروج ونقله إلى المستشفى، وتم تشخيص الأرجنتيني في وقت لاحق بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

ماذا قال أجويرو؟

أجويرو الذي تم تصويره وهو يلعب التنس الشهر الماضي، وظن الجميع أن حالته الصحية تحسنت بشكل جيد، أعطى المشجعين نظرة مرعبة لحالته ويعترف بأنه قلق من أن قلبه "لا يعمل بشكل صحيح".

في حديثه عن صحته في بث مباشر عبر قناة "Twitch"، قال المهاجم المعتزل: "إذا حاولت لعب كرة القدم الآن، فقد تنفد أنفاسي".

وأضاف: "أحيانًا أتساءل عما إذا كنت سأتمكن من الركض مرة أخرى، أشعر أن قلبي لا يعمل بشكل صحيح".

ماذا حدث معه في بداية الإصابة؟

تحدث سيرخيو في وقت سابق من هذا الشهر أنه كان يعلم أن مشكلة قلبه كانت خطيرة عندما "تُرك في غرفة صغيرة بمفرده مع أجهزة مراقبة" بينما أجرى الأطباء الاختبارات عليه في المستشفى العام الماضي.

حيث قال أجويرو على قناة "Twitch" أيضًا: "لقد مررت بأوقات عصيبة في أول 15 يومًا".

وأردف: "عندما حدث ذلك، اعتقدت أنه لا شيء خطير وأنني سأكون بخير، لكن عندما وصلت إلى المستشفى تركوني في غرفة صغيرة وحدي مع الكثير من الشاشات من حولي".

وأوضح: "حينها أدركت أن شيئًا ما كان سيئًا، وبعد يومين من دخول المستشفى، بدأت أشعر بالتوتر".

جدير بالذكر أن أجويرو ساعد الأرجنتين في الفوز بكأس أمريكا الجنوبية في عام 2021، بينما في خمس مباريات لبرشلونة سجل سيرخيو هدفًا واحدًا، في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد، وتلك هي آخر محطات الدولي الأرجنتيني.

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