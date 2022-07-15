قفز من السفينة الغارقة .. مدافع الأهلي يُوقع لضمك

الأهلي هبط لدوري يلو والعديد من لاعبيه يُريدون القفز من السفينة الغارقة

هبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي بعد أدائه ونتائجه الكارثية في دوري المحترفين الموسم الأخير، ويُحاول العديد من لاعبيه القفز من السفينة الغارقة والسعي للرحيل عن الفريق بالانتقال النهائي أو الإعارة حتى لا يلعبون في دوري يلو.

المدافع السعودي عبد الله حسون نجح بالفعل في إيجاد فريق جديد له بمجرد دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع الأهلي، إذ أشارت صحيفة الجزيرة السعودية إلى أنه وقع عقدًا مع ضمك.

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الظهير الأيمن كان قد ارتبط خلال الأسبوع الأخير بناديي ضمك والتعاون بعد رفضه البقاء مع الأهلي واللعب معه في دوري يلو.

الصحيفة أوضحت أن ضمك نجح في الظفر بتوقيع حسون في صفقة انتقال حر مستغلًا انتهاء عقده مع الأهلي في يناير القادم، وينوي الآن الدخول في مفاوضات مع نظيره الجداوي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في العقد.

يُشار إلى أن حسون لا يُعد من العناصر الأساسية في الأهلي، وقد خاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع نادي الطائي حيث شارك معه في 6 مباريات، فيما لم يكن قد لعب مع الراقي سوى مباراتين.

الأهلي يسعى حاليًا لترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه بهدف العودة سريعًا للدوري السعودي للمحترفين مطلع موسم 2023-2024 وسط حديث خافت عن إمكانية إلغاء الهبوط هذا الموسم وتواجده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم القادم بدلًا من دوري يلو.